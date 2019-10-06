ЦРУ годами испытывало наркотики и яды на американцах

ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили

В начале холодной войны, когда США и СССР только вступали в соревнование своих военных и околовоенных технологий, сотрудники ЦРУ получили информацию о том, что Советы разрабатывают методику контроля сознания и уже добились определенных успехов. В Лэнгли посчитали, что эти разработки могут оказать решающее значение в будущем противостоянии двух держав, и запустили секретную программу «МК-Ультра». Исследования продолжались не один десяток лет, их участники подвергались опасным экспериментам с применением наркотиков и ядов. О том, какими средствами американские спецслужбы добивались контроля над сознанием и что происходило с участниками секретной программы — в материале «Ленты.ру».

Ноябрьской ночью 1953 года над Седьмой авеню Манхэттена раздался звук разбитого стекла. Спустя несколько секунд на мостовую перед отелем Statler упал полуголый мужчина. Поднявшись в номер на десятом этаже, полицейские обнаружили там Роберта Лэшбрука — старшего офицера ЦРУ, который рассказал, что его коллега выпрыгнул в окно среди ночи. Погибшего звали Фрэнк Олсен, он много лет работал на правительство США и был ведущим специалистом в области ядохимикатов. После его смерти спецслужбы 22 года делали вид, что не имеют к происшествию никакого отношения, а когда все же признали свою ответственность, рассказали, похоже, далеко не всю правду.

Токсичные отношения

Олсон был одним из первых ученых, которых определили для работы в секретные лаборатории ЦРУ. Во время Второй мировой войны они разрабатывали биологическое оружие: смертельные аэрозоли, которые можно было использовать как большими облаками — против скоплений противника, так и для тайных единичных убийств.

Под началом Олсона спецподразделение ученых преуспело в создании самых разных ядов, а также контейнеров для их использования. Отравляющие вещества были замаскированы под пену для бритья, репеллент от комаров, лекарственный спрей от астмы… Ученые разработали даже зажигалку, начиненную мгновенно убивающим ядовитым газом, и губную помаду, вызывающую смерть при контакте с кожей. Все это испытывалось не только на крысах и мышах, но и на высших приматах.

Кадр: Transformer TV / YouTube

В секретных тюрьмах спецслужб за границей (в частности, в Германии ) к ученым в руки регулярно попадали и люди. Как правило, это были подозреваемые в шпионаже разведчики или иностранные шпионы. Олсен становился свидетелем экспериментальных методов пыток — с использованием гипноза, электрошока и наркотиков, — и постепенно это выматывало его и подталкивало к мыслям о том, чтобы бросить работу.

Мрачная крепость

Хотя секретные объекты ЦРУ разбросаны по самым разным уголкам мира, основное место работы этой группы химиков находилось в самом сердце США — в военном Форт-Детрике менее чем в 100 километрах от города Вашингтона. Там до сих пор располагается одна из ведущих биолабораторий, где ученые борются с болезнями — от недугов, поражающих посевы кукурузы, до вируса Эбола. Сейчас это место окружает благополучный жилой пригород, но тогда, в конце Второй мировой, его выбрали для штаб-квартиры нового сверхсекретного проекта из-за удаленности — вокруг форта был пустырь.

Творившееся в Форт-Детрике явно стоило скрывать от посторонних взглядов. Эксперименты над людьми там проводили те, кому это было не впервой, — в команде присутствовали вывезенные в США немецкие ученые с опытом, наработанным в лабораториях при концлагерях. Их разработки, как сообщается, потом помогли усовершенствовать лекарства — а на их военные преступления закрыли глаза как в США, так и во всем мире: Штаты были не единственной страной, использовавшей достижения нацистских исследователей.

Тогда, в 1953 году, американские разведчики были озабочены не только химическим и биологическим оружием — после эффективного использования атомной бомбы оно отошло на второй план. Разгоралось холодное пламя противостояния с Советским Союзом, и у коммунистов — как докладывала разведка, — похоже, был в разработке секретный козырь, ключ к мировому доминированию: технологии контроля над человеческим разумом. Позже веру в это назовут «коллективной паранойей», но тогда об этом думали иначе.

КПП на вьезде в Форт-Детрик, Alex Wong / Getty Images

Аллен Даллес — тот самый, чьим зловещим планом объясняли распад СССР, — тогда возглавлял ЦРУ. Руководить исследованием, которое должно было принести США прямой контроль над разумом людей, он поставил Сидни Готлиба. По иронии судьбы руководить бывшими нацистскими учеными поставили 33-летнего химика из семьи евреев-иммигрантов. За последующие годы Готлиб стал известен как «черный колдун» и «грязный ловкач» — и эти прозвища прилипли к нему не зря.

Психическая война

В целях «МК-Ультра» — так назвали программу — значился целый спектр воздействий на человеческий разум. Разведчики хотели получить возможность усилить или ослабить восприятие и мышление человека, лишить его памяти в нужный им отрезок времени, оставить без нормального зрения, слуха или возможности двигаться — или, наоборот, усилить способность сопротивляться пыткам и запугиванию. Они хотели уметь вмешиваться в структуру человеческой личности, менять ее, ослабляя человека, подчиняя его чужой воле и даже делая зависимым от другой личности.

За последующие годы группа Готлиба с разрешения правительства провела и санкционировала буквально сотни тысяч экспериментов на людях. Очень часто подопытными становились ничего не подозревающие пациенты психиатрических клиник — а тем, кто вызывался добровольно, далеко не всегда говорили, что их ждет. Гранты на эти исследования осваивали по меньшей мере 44 колледжа и университета, 15 лабораторий и фармацевтических компаний, 12 больниц и клиник и 3 тюремных учреждения.

В попытках добиться контроля над разумом специалисты использовали гипноз, электрошок, сенсорную депривацию, различные виды пыток и психологического давления, а также самые разные химикаты, воздействующие на психику. Особый интерес у них вызывал открытый в 1938 году диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД), сильнодействующий галлюциноген-психоделик.

В кислоте, да не в обиде

На видеозаписи , сделанной около 1958 года, запечатлен очередной эксперимент этой программы — ученые задались вопросом о том, как ЛСД влияет на способность солдат ходить строем. Когда вещество вступает в действие, военным-добровольцам становится сложно идти в ногу, поворачивать в нужную сторону и даже сохранять серьезность — они смеются, переговариваются и в целом выглядят растерянными.

Этот безобидный опыт вряд ли закончился плохо для кого-либо из подопытных — скорее всего, через какое-то время после окончания действия ЛСД они пришли в норму и продолжили нести службу. Многим другим повезло куда меньше. «Я погружался в галлюцинации. Комната меняла форму. Я часами чувствовал паранойю и жажду насилия, я переживал кошмары наяву, из стен сочилась кровь, люди вокруг превра