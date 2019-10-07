Бойцы «Азова» заняли село в Донбассе

Украинские военные заняли позиции, которые должны были покинуть. Об этом заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий . Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале партии.

7 октября в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе должен стартовать процесс разведения сторон. График мероприятий был согласован 2 октября участниками контактной группы. Согласно ему, сегодня из Золотого должны были быть выведены украинские войска. Между тем вчера Билецкий объявил о занятии бойцами полка «Азов» позиций вблизи этого населенного пункта.

В своем видеообращении националист объяснил действия боевиков приглашением местных жителей, испугавшихся того, что окажутся в серой зоне после отступления украинцев.

Билецкий назвал защиту «каждого сантиметра украинской земли» — прямой обязанностью президента, и обвинил Владимира Зеленского в том, что тот ее не выполняет.

«Не выполняет президент, выполним мы — ветераны-добровольцы», — заявил политик.

Он назвал занятые позиции «нашим последним блокпостом» и пообещал «не покидать» их никогда. Между тем ранее Министерство обороны Украины сообщало о технической готовности к разведению сил, а условием старта процесса называло семидневное соблюдение на участке режима прекращения огня.