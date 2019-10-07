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Бойцы «Азова» заняли село в Донбассе 

Рамблер + ещё 20 8 минут назад
Украинские военные заняли позиции, которые должны были покинуть. Об этом заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале партии.
7 октября в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе должен стартовать процесс разведения сторон. График мероприятий был согласован 2 октября участниками контактной группы. Согласно ему, сегодня из Золотого должны были быть выведены украинские войска. Между тем вчера Билецкий объявил о занятии бойцами полка «Азов» позиций вблизи этого населенного пункта.
В своем видеообращении националист объяснил действия боевиков приглашением местных жителей, испугавшихся того, что окажутся в серой зоне после отступления украинцев.
Билецкий назвал защиту «каждого сантиметра украинской земли» — прямой обязанностью президента, и обвинил Владимира Зеленского в том, что тот ее не выполняет.
«Не выполняет президент, выполним мы — ветераны-добровольцы», — заявил политик.
Он назвал занятые позиции «нашим последним блокпостом» и пообещал «не покидать» их никогда. Между тем ранее Министерство обороны Украины сообщало о технической готовности к разведению сил, а условием старта процесса называло семидневное соблюдение на участке режима прекращения огня.
Комментарии507
Армия , Видео , В мире , Войска , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский
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