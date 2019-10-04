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Минобороны организовало пресс-тур для мировых СМИ по Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Минобороны показало журналистам, что происходит в Сирии
Фото: Стоп-кадр из видео
В течение недели группа иностранных журналистов, в том числе из США, Германии и Франции, своими глазами видела, как восстанавливают послевоенную страну.
В мировых СМИ вышли десятки репортажей о восстановлении мирной жизни в сирийской провинции Идлиб.
Правда о постановках «Белых касок» и о том, что сейчас происходит в освобожденном Хан-Шейхуне, наконец начала доходить и до западных зрителей и читателей. Это стало возможным благодаря масштабному пресс-туру в Сирию, организованному российским Министерством обороны.
В течение недели группа иностранных журналистов, в том числе из США, Германии и Франции, своими глазами видела, как восстанавливают послевоенную страну. Они общались с жителями освобожденной от террористов провинции Идлиб, наблюдали за раздачей гуманитарной помощи, разборкой завалов и строительством новой инфраструктуры.
Подробные репортажи из Хан-Шейхуна и других городов Сирии появились в ведущих мировых информационных агентствах и изданиях — таких как Associated Press, Agence France-Presse, Bloomberg и десятках других.
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Комментарии
Армия , В мире , Министерство обороны , Associated Press , Bloomberg , France-Presse , Германия , Сирия , США , Франция
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