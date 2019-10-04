В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле

Авиация НАТО продемонстрировала фотографии российского истребителя Су-34 в прицеле тепловизора. Снимки обнародовали в пятницу в Twitter ВВС Бельгии , входящие в состав балтийский патрульной миссии НАТО.

Согласно сообщению бельгийских ВВС, истребители Су-24 и Су-34 были перехвачены накануне во время патрулирования воздушного пространства Балтии.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.

«После одного месяца патрулирования воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов. Вчера наши летчики обнаружили Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении.

С какой целью бельгийские военные отслеживали полет российских военных самолетов, не сообщается.