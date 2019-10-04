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В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
В НАТО опубликовали фото Су-34 в прицеле
Фото: РИА Новости
Авиация НАТО продемонстрировала фотографии российского истребителя Су-34 в прицеле тепловизора. Снимки обнародовали в пятницу в Twitter ВВС Бельгии, входящие в состав балтийский патрульной миссии НАТО.
Согласно сообщению бельгийских ВВС, истребители Су-24 и Су-34 были перехвачены накануне во время патрулирования воздушного пространства Балтии.
«После одного месяца патрулирования воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов. Вчера наши летчики обнаружили Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении.
С какой целью бельгийские военные отслеживали полет российских военных самолетов, не сообщается.
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Армия , Катастрофы , Оружие , НАТО , Бельгия
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