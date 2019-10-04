Космические войска защитят Россию от США

Космические войска защитят Россию после выхода США из ДРСМД

Космические войска представляют собой космический щит России , что особенно важно после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так считает председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, сообщило ИА Nation News.

Липовой отнес космические войска к «триаде российской безопасности» вместе с военно-воздушными войсками и войсками ПВО.

«Это космический щит нашей территории, который прикрывает РФ от всех угроз из космоса, начиная от баллистических ракет и заканчивая беспилотными летающими аппаратами», — рассказал генерал-майор.

Космические войска отслеживают по всей Земле пуски ракет, несущие угрозу стране, рассказ собеседник агентства. Поэтому они представляют собой важнейшую составляющую системы безопасности страны.

Кроме того, Липовой напомнил про выход США из договора о РМСД и разработке после этого новых образцов ракет и пусковых установок. Теперь американские ракеты способны долететь до России в среднем за 10 минут. В связи с этим личный состав ВКС обязан сделать все возможное для защиты воздушно-космических рубежей.

День космических войск в России отмечается 4 октября. Они обеспечивают безопасность РФ в космической сфере, запускают космические корабли и управляют спутниковыми системами. Дата для праздника выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1957 году в космос запустили первый спутник Земли «ПС-1».