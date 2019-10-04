Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космические войска защитят Россию после выхода США из ДРСМД 

360tv.ru 1 час назад
Космические войска защитят Россию от США
Фото: РИА Новости
Космические войска представляют собой космический щит России, что особенно важно после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так считает председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой, сообщило ИА Nation News.
Липовой отнес космические войска к «триаде российской безопасности» вместе с военно-воздушными войсками и войсками ПВО.
«Это космический щит нашей территории, который прикрывает РФ от всех угроз из космоса, начиная от баллистических ракет и заканчивая беспилотными летающими аппаратами», — рассказал генерал-майор.
Космические войска отслеживают по всей Земле пуски ракет, несущие угрозу стране, рассказ собеседник агентства. Поэтому они представляют собой важнейшую составляющую системы безопасности страны.
Кроме того, Липовой напомнил про выход США из договора о РМСД и разработке после этого новых образцов ракет и пусковых установок. Теперь американские ракеты способны долететь до России в среднем за 10 минут. В связи с этим личный состав ВКС обязан сделать все возможное для защиты воздушно-космических рубежей.
День космических войск в России отмечается 4 октября. Они обеспечивают безопасность РФ в космической сфере, запускают космические корабли и управляют спутниковыми системами. Дата для праздника выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1957 году в космос запустили первый спутник Земли «ПС-1».
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
360tv.ru: последние новости
Украинские активисты атакуют Севастополь дронами Украинские активисты атакуют Севастополь дронами Атомные реакторы запустили на мощнейшем в мире российском ледоколе Атомные реакторы запустили на мощнейшем в мире российском ледоколе Десантник погиб при прыжке с парашютом в Псковской области Десантник погиб при прыжке с парашютом в Псковской области
Комментарии
Армия , Войска , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз дискриминирует россиян
Евросоюз дискриминирует россиян19
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Закон о Донбассе согласуют с Россией
Закон о Донбассе согласуют с Россией2
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар34
Лежали трупы: Кто устроил бойню в томском офисе
Лежали трупы: Кто устроил бойню в томском офисе
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия