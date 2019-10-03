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США намерены продолжать проводить вместе с Турцией патрулирование в Сирии 

ТАСС 50 минут назад
В США разъяснили планы о патрулировании в Сирии
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты планируют продолжать совместно с Турцией проводить наземное патрулирование планируемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США полковник ВВС Патрик Райдер на брифинге для журналистов в Пентагоне.
Во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достигнуть желаемого результата", а времени ждать не осталось. В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день сообщил, что Вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.
Райдера попросили рассказать о ходе создания механизма безопасности в регионе, в частности, на фоне заявления Эрдогана.
"Мы продолжаем вводить в действие механизм безопасности, прогресс продолжается. К настоящему моменту мы с нашими турецкими союзниками провели семь совместных наблюдательных полетов и два наземных патрулирования, еще больше запланировано в будущем", — сказал Райдер.
"Мы ожидаем продолжения работы с нашими турецкими партнерами, чтобы не только принять во внимания их (турецкие — прим. ТАСС) оправданные опасения по поводу безопасности, но и для того, чтобы предотвратить возрождение ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России)", — пояснил представитель КНШ.
Буферная зона
Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.
В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.
Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Ибрагим Калын , Дональд Трамп , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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