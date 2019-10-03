«Сначала надули, а потом подтвердили»: Путин о действиях США

Президент напомнил, что ранее он заявлял о том, что Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США.

«Ну сказал раз пять — никто не реагирует, ни в Штатах не отреагировали до сих пор, ни в Европе, как будто оглохли, не слышат», — сказал Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент также прокомментировал проведенные в США испытания крылатой ракеты, способной поражать цели на небольшом расстоянии.

«Хотя бы паузу сделали побольше после выхода из ДРСМД, а то сначала надули, а потом подтвердили это», — заявил Путин.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено по инициативе США. Они обвинили Россию в развертывании ракеты, якобы подпадающей под действие ДРСМД. Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес России необоснованными. Президент подчеркнул, что США давно решили выйти из ДРСМД, поскольку конгресс уже включил расходы на научно-исследовательские работы по таким ракетам в бюджет.