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В Госдуме отреагировали на планы США провести военные учения в Европе 

Москва24 + ещё 9 58 минут назад
В ГД отреагировали на запланированные учения США
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что планы США провести крупные учения продиктованы желанием продемонстрировать России свои возможности.
"Конечно же, еще раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Еще раз показать свою приверженность "миру", — цитирует Шерина RT.
Он также полагает, что таким образом США хотят собрать со своих союзников "подати" в общий бюджет блока НАТО. Также на учениях могут быть заключены соглашения, обязывающие членов альянса закупать новейшие виды американского вооружения, отметил депутат.
В ходе 6-го Варшавского форума по безопасности член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди заявил о планах провести крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе.
Он также призвал Россию "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".
Ранее генерал Бен Ходжес заявил, что Россия намеренно блокирует учения НАТО в Черном море. По его словам, когда силы альянса назначают места для проведения учений, то российская сторона закрывает к ним проходы.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Бен Ходжес , Александр Шерин , Госдума , НАТО
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