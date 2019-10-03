В ГД отреагировали на запланированные учения США

В Госдуме отреагировали на планы США провести военные учения в Европе

"Конечно же, еще раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Еще раз показать свою приверженность "миру", — цитирует Шерина RT.

Он также полагает, что таким образом США хотят собрать со своих союзников "подати" в общий бюджет блока НАТО . Также на учениях могут быть заключены соглашения, обязывающие членов альянса закупать новейшие виды американского вооружения, отметил депутат.

В ходе 6-го Варшавского форума по безопасности член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди заявил о планах провести крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе.

Он также призвал Россию "даже не сомневаться в американской приверженности НАТО".