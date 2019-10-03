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Военный эксперт рассказал о преимуществах модернизации пушки «Малка» 

RT на русском 50 минут назад
Эксперт рассказал о модернизации пушки «Малка»
Фото: РИА Новости
Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT завершение работы по модернизации одной из самых мощных самоходных пушек в мире «Малка».
«Это артиллерийская самоходная установка, её калибр — 203 мм… Сейчас у нас всё переходит на автоматизированную систему управлений, в которой такого рода огневые средства объединяются в разведывательно-огневые контуры. То есть целеуказанием для этих комплексов могут быть различные разведывательные комплексы: и наземные, и воздушные, которые будут давать эти указания расчётам этих артиллерийских орудий, и те будут производить высокоточную стрельбу», — пояснил Леонков.
По его словам, именно доработка в этом плане сказалась на дальнейшей судьбе и эффективности данного вида артиллерийских установок.
«В результате модернизации артиллерийские установки будут работать в едином целом с другими средствами артиллерии, с системами залпового огня, пулевой артиллерии и наносить высокоточные сокрушительные удары всем своим арсеналом. В арсенал такого рода орудия входят различные осколочно-фугасные снаряды, в том числе, активно-реактивные, которые показывают максимальную дальность до 50 км, кассетные, бетонобойные — то есть номенклатура достаточно высокая», — объяснил эксперт.
Ранее компания «Уралтрансмаш» объявила о завершении работ по модернизации самоходной пушки «Малка».
На ней заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.
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Комментарии
Армия , Оружие , Алексей Леонков , Уралтрансмаш , Журнал "Арсенал отечества"
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