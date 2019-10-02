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В ООН осудили запуски ракет КНДР 

RT на русском + ещё 1 37 минут назад
В ООН осудили запуски ракет КНДР
Фото: Reuters
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что запуск баллистической ракеты КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН.
«Конечно, запуск вызывает беспокойство. И запуск баллистической ракеты является ещё одним нарушением резолюции Совбеза», — приводит РИА Новости его слова.
Дюжаррик также уточнил, что США и КНДР возобновят на этой неделе диалог на рабочем уровне.
Ранее в Японии заявили о пусках двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.
В связи с этим Токио выразил решительный протест Пхеньяну.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , США , Стефан Дюжаррик , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , КНДР
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