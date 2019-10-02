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Минск ожидает поставку четырех Су-30СМ в ноябре 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Минск ожидает поставку Су-30СМ
Фото: РИА Новости
Поставка четырех российских истребителей Су-30СМ в Белоруссию ожидаются в ноябре, заявил в среду в Минске министр обороны Андрей Равков.
"Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", — сказал Равков журналистам.
Он уточнил, что по ранее заключенному договору о поставках Белоруссии этих истребителей началось финансирование.
Ранее Равков сообщил в интервью РИА Новости, на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом этого года он отмечал, что самолеты находятся в высокой степени готовности к выпуску, конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки.
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Армия , Войска , Оружие , СНГ , Андрей Равков , РИА Новости , Минск
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