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Северная Корея обстреляла Японию 

Lenta.ru 45 минут назад
Северная Корея обстреляла Японию
Фото: Shizuo Kambayashi / AP Photo
Северная Корея запустила боевые ракеты в сторону Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ СугаТАСС.
В Токио утверждают, что один снаряд неопознанного типа достиг эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Уточняется, что непосредственной угрозы для Японии нет, сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало.
25 августа сообщалось, что Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын призвал активизировать разработку собственного стратегического и тактического оружия, чтобы «решительно противодействовать постоянно растущим военным угрозам и наступательному давлению враждебных сил».
КНДР с июля постоянно осуществляет ракетные пуски в сторону Японского моря. Однако ранее о попадании ракет на территорию иных стран не сообщалось.
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Армия , Войска , Оружие , Чен Ким , КНДР , Япония
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