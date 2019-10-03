Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД 

Российская Газета + ещё 6 52 минуты назад
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Причина выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — Азия, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.
"Услышали от американских коллег, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Это нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии, будет доставать российскую территорию или нет. Кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора", — заявил Путин, заметив, что будут зеркальные ответы.
И это ухудшит ситуацию в Азии, создаст новые угрозы. Впрочем, российский лидер надеется, что пока еще окончательного решения нет и есть возможности урегулировать ситуацию.
Еще Путин напомнил, что США заявили сначала, что системы "Иджис", которые будут размещены в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД. "А потом "бум", и сами объявили, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности.
"Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть", — заключил он.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Российская Газета: последние новости
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков Союзники по НАТО убеждают США сохранить договор СНВ-3 Союзники по НАТО убеждают США сохранить договор СНВ-3 Турецкие истребители сбили беспилотник на границе с Сирией Турецкие истребители сбили беспилотник на границе с Сирией
Комментарии
Армия , Оружие , Политика , США , ДРСМД , Планы НАТО , Владимир Путин , Валдайский клуб , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно
Пока вы не уснули: пенсионный возраст повысят немедленно147
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов
Путин заявил об угрозе проникновения головорезов392
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал301
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым
В ПАСЕ произошел инцидент против РФ с Толстым90
«Сначала надули, а потом подтвердили это»
«Сначала надули, а потом подтвердили это»9
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение