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Bloomberg: США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin за $39 млн 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
США продадут Украине оружие на $39 млн
Фото: РИА Новости
Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.
По его данным, Госдепартамент США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin. Официальное заявление на этот счет может последовать позднее во вторник, пишет агентство.
Министерство обороны Украины 13 сентября, отвечая на информационный запрос агентства УНН, сообщило о планах начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсировалось. В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.
Javelin уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.
Комментируя ситуацию с решением президента США Дональда Трампа провести пересмотр военной помощи Украине, в Вашингтоне сообщили, что США восстановили всю военную помощь Киеву как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд
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Армия , В мире , Оружие , США , Украина , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Госдеп США , Конгресс США , Bloomberg , Киев
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