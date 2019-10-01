США продадут Украине оружие на $39 млн

Bloomberg: США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin за $39 млн

Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $39 млн Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, Госдепартамент США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin. Официальное заявление на этот счет может последовать позднее во вторник, пишет агентство.

Министерство обороны Украины 13 сентября, отвечая на информационный запрос агентства УНН, сообщило о планах начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует закупить Киев , не анонсировалось. В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США

Javelin уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.