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Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая армия может начать внезапное наступление к востоку от Евфрата в Сирии для создания зоны безопасности.
«Мы можем прийти внезапно однажды ночью», — сказал турецкий лидер, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Отмечается, что Эрдоган дважды произносил эту фразу перед военными операциями в Сирии «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».
Ранее правительство Сирии заявило, что Дамаск будет иметь право на «контрмеры», если США и Турция не выведут с сирийской территории свои войска.
До этого сообщалось, что Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии.
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Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , ИА Anadolu , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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