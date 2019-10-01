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Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Невидимость истребителя F-35 поставили под сомнение
Фото: Reuters
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt. Специалисты компании-разработчика РЛС запеленговали "невидимки" и вели их на протяжении 150 километров.
Как сообщает интернет-издание C4ISRNET, инцидент произошел в апреле прошлого года на Берлинском авиашоу. Специалисты компании разместили свой новый радар вблизи аэропорта Шенефельд и ждали, когда F-35 поднимется в небо. Но истребители США демонстрировались только на земле. Затем РЛС переместили на ферму, где инженеры продолжили контроль за воздушным пространством.
Как только самолеты взлетели, они "засветились" на экране радара. Сбор данных осуществлялся на основе сигналов от транспондеров ADS-B. Однако, по словам разработчиков радара, РЛС способна обнаруживать цели независимо от того, установлены ли на них отражатели.
"Пассивное радиолокационное оборудование считывает, как гражданские сигналы связи отражаются от воздушных объектов. Метод работает с любым типом сигнала, присутствующего в воздушном пространстве, включая радио-или телевизионный сигнал, а также сигналы станций мобильной связи", — сообщает издание.
Представитель Lockheed Майкл Фридман заявил, что F-35 не выполнял оперативных миссий, требующих скрытности, и для обеспечения безопасности полетов транспондеры работали. Тем не менее Бундесвер, как отмечает издание, приступил к разработке радаров пассивного зондирования.
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Комментарии
Армия , Оружие , Майкл Фридман , США
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