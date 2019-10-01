Камчатские пограничники получили новые патрульные корабли

Новые корабли впервые за 30 лет пополнили флот пограничников Камчатского края

Камчатские пограничники во вторник получили два новых патрульных корабля (ПСКР) "Камчатка" и "Забайкалье". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

"Мы ждали этого важного и торжественного события 30 лет.

Я желаю вам успехов в вашей трудной, но очень нужной службе", — цитирует пресс-служба обращение губернатора Камчатского края Владимира Илюхина к пограничникам.

Пограничники встретили новые корабли рядом с морским вокзалом Петропавловска-Камчатского. Глава региона вручил командирам судов флаги Камчатского края.

Корабли проекта 22120 были построены на верфи СФ "Алмаз". Из Кронштадта они прошли путь до Мурманска, оттуда отправились в пункт постоянного базирования — порт Петропавловск-Камчатский. Основной функцией экипажей новых кораблей будет деятельность по охране и защите государственной границы РФ и сохранению водных биологических ресурсов в акваториях Тихого океана, Берингова и Охотского морей. Планируется, что в поход "Камчатка" и "Забайкалье" выйдут в середине октября.

Корабли способны нести вахту во льдах толщиной до 0,6 метра. Радиолокационные средства позволяют обнаружить нарушителей на расстоянии до 40 морских миль. На борту смонтирована вертолетная площадка, использование вертолета позволяет расширить возможности кораблей — увеличивается патрулируемая площадь, обеспечивается скорейшее задержание нарушителей границы.