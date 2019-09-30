Норвегию пугают русскими «белыми человечками»

Очередная фальшивка, связанная с Россией, вброшена в западное информационное пространство. На этот раз утверждается, что «российский спецназ» ни много ни мало как вторгся на территорию одной из стран НАТО — Норвегии. Откуда возник этот фантастический сюжет и чьи интересы стоят за его появлением?

Четыре года назад, в октябре 2015 года, в Норвегии стартовал показ фантастического сериала «Оккупированные». Автором идеи стал известный местный писатель Ю Несбё: по просьбе Евросоюза Россия оккупирует Норвегию, чтобы возобновить экспорт нефти и газа в Евросоюз. Согласно сюжету, часть норвежцев приняли оккупацию, но большинство смело сражаются с агрессором, в том числе — террористическими методами.

Отметим, что в реальной истории все было по-другому: никакого заметного народного сопротивления оккупационным гитлеровским войскам и собственному коллаборационисту Видкуну Квислингу во время Второй Мировой войны оказано не было.

Впрочем, известно, чем активнее какой-либо народ в середине прошлого века сотрудничал с Гитлером, тем более активным борцом с фашизмом он пытается представить себя сейчас. Чего стоит заявление очаровавшей наших болельщиков на Чемпионате мира президента Хорватии Колинды Грабар-Киторович о том, что хорваты якобы «активнее других народов Европы» боролись с фашизмом. Союзники Гитлера предки-усташи ворочаются в гробах.

Впрочем, вернемся в Норвегию. Через 4 года после выдуманной оккупации Россию обвинили в реальном вторжении в эту маленькую, но очень богатую страну. Как пишет издание AldriMer, на территории королевства якобы действует российский спецназ. «Информацию» об этом изданию передали «четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО». Мол, спецназовцы с использованием подводной лодки П-650 (мелкие детали увеличивают доверие к самым фантастичным домыслам) высаживались на Шпицбергене и на материковой части Норвегии.

Официального подтверждения, разумеется, нет, поскольку быть не может. Если бы хоть один российский солдат без официального разрешения на въезд был бы замечен на основной территории Норвегии и даже на Шпицбергене с его особым статусом, это был бы повод для крупномасштабного международного скандала. Но несмотря на опровержения, полученные и в армии, и в полиции, AldriMer все равно опубликовало «сенсацию» про российских спецназовцев, которые якобы изучают местность и объекты инфраструктуры.

Российское посольство в Осло, разумеется, уже высказало протест. «Изложенная в статье „Aldrimer.no“ 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию.

Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России.

Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с „российской угрозой“ в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных Сил.

Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике», — говорится в заявлении посольства в «Фейсбуке». В комментариях норвежцы возмущаются попытками поссорить наши страны, а украинцы публикуют ссылку на статью «Ведомостей» 4 марта 2014 года, в которой говорится, что российских войск в Крыму нет.

Действительно, российские дипломаты правы: очередной антироссийский вброс — это часть системной работы, которая ведется не только в Норвегии, но и в Швеции и Финляндии.

Глобальное потепление — это факт, а не фантазия Греты Тунберг . Спорить можно только лишь о причинах того, почему северные льды с каждым годом тают сильнее. Отрицать, что Арктика становится более доступной для мореплавания и добычи ископаемых — противоречить объективной реальности.

Если в XX веке США не особо интересовались арктическими проектами, позволяя СССР, Норвегии, Швеции и Финляндии спокойно заниматься изучением крайнего Севера, то в XXI веке ситуация изменилась. Китай тоже не намерен спокойно смотреть, как другие делят арктический пирог, да и европейские страны тоже надеются что-то с этого получить.

Возникает интересная ситуация. С Норвегией, Швецией и Финляндией у России противоречий в регионе нет. Все вопросы, которые были, давно решены и записаны в международных соглашениях, которые не подвергает сомнению ни одна из сторон.

Взять тот же Шпицберген, где неведомые осведомители AldriMer разглядели российских спецназовцев. Есть Шпицбергенский трактат от 1920 года, согласно которому Норвегия осуществляет свой суверенитет над архипелагом, а остальные участники трактата имеют право вести там экономическую деятельность. Норвежский парламент в резолюции от 15 февраля 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим особые экономические интересы на Шпицбергене. Поэтому, например, гражданам России не нужна виза для посещения архипелага, в отличие от основной территории королевства.

Также трактатом установлено, что архипелаг является демилитаризованной зоной. Поэтому ни российских, ни норвежских, ни каких-либо еще спецназовцев там нет. То же самое с Швецией и Финляндией. У наших стран нет ни территориальных, ни каких-либо еще претензий друг к другу в Арктике.

А вот у США претензии есть. Они хотят не платить за проводки по Севморпути. Они хотят добывать нефть, газ и другие ископаемые в исключительной российской экономической зоне. И они вообще не хотят признавать особый статус России в Арктике.

Поэтому им жизненно важно находить и разжигать любые, реальные и выдуманные противоречия между Москвой и другими северными столицами. В идеале — заманить в НАТО нейтральные Швецию и Финляндию и уговорить Норвегию на открытие полноценной военной базы альянса с ядерными ракетами. Но даже простого поддержания напряженности вполне достаточно.

Отсюда регулярные вбросы про российские подводные лодки в Швеции, про которые все слышали, но никто не видел. Отсюда постоянное давление на Финляндию и активная работа по воздействию на общественное мнение в этой стране с целью добиться подачи заявки на членство в НАТО. И отсюда же — «белые человечки» или «вежливые ходоки», которые, якобы, изучают суровые норвежские берега.

«Какую цель может преследовать спецназ? Разведка, диверсия — но только в случае военных действий. А мы не находимся в состоянии войны, у нас нет ни таких намерений, ни интересов», — прокомментировал фантазии норвежской прессы газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич . «Какой интерес задействовать спецназ, который может быть использован только в активной фазе войны для получения разведданных в режиме реального времени?» — интересуется Клинцевич.

Впрочем, фейкоделам до соответствия их выдумок реальности дела нет никакого. «Русские идут!» всегда было самодостаточным лозунгом, не требующим никаких фактических подтверждений.