Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США , заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев

Ранее китайские СМИ сообщили, что российские ракеты "Гранит" обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.

"Это не самая последняя модель. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам.