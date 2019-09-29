Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету 

РИА Новости 11 минут назад
Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ
Фото: РИА Новости
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские ракеты "Гранит" обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.
"Это не самая последняя модель. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам.
Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу. Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" — это вчерашний день. "Калибр" — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО", — сказал Валуев.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
Cтала известна причина смерти Марка Захарова Cтала известна причина смерти Марка Захарова Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Валуев , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США15
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса83
Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки
Раскрыта тайна «плачущей кристаллами» армянки9
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель43
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк17
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
08:06
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
Политика
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение