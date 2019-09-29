Названа самая мощная противокорабельная ракета РФ

Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
Ранее китайские СМИ сообщили, что российские ракеты "Гранит" обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.
"Это не самая последняя модель. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам.
Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу. Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" — это вчерашний день. "Калибр" — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО", — сказал Валуев.