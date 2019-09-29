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ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей 

Рамблер 33 минуты назад
В Словакии решено временно прекратить тренировочные полеты сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Как поясняют в командовании ВВС страны, такое решение принято в связи с крушением одного из них в субботу вечером на западе близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае, сообщает ТАСС.
«Данное решение не отразится негативно на обеспечении безопасности воздушного пространства», — заявила представитель минобороны республики Данка Цапакова.
Накануне российский истребитель четвертого поколения.потерпел крушение во время тренировочного полета. Пока предполагается, что это произошло из-за нехватки топлива. Летчику удалось катапультироваться. Он находится в больнице.
Специальная комиссия будет расследовать это ЧП. После этого будет установлена точная причина крушения истребителя.
Армия , Видео , Происшествия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Злате-Моравце , Словакия
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