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В Минобороны Словакии сообщили о крушении истребителя МиГ-29 

ТАСС 17 минут назад
МиГ-29 потерпел крушение в Словакии
Фото: globallookpress.com
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны. Об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио.
МиГ-29 рухнул в Каспийское море
"Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29, — отметила она. — Пилот катапультировался".
Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдош. Судьба катапультировавшегося летчика пока неизвестна.
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Армия , Катастрофы , Происшествия , Петер Гайдош , Министерство обороны , Злате-Моравце , Словакия
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