Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США захотели убрать MIM-104 Patriot и THAAD 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
США захотели убрать MIM-104 Patriot и THAAD
Фото: Минобороны РФ
Командующий Тихоокеанскими Военно-воздушными силами (ВВС) США генерал Чарльз Браун для защиты небольших американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе предложил использовать лазер, питающийся от компактного ядерного реактора, сообщает Аviation Week.
Согласно журналу, оружие направленной энергии, которое, «возможно, имеет небольшой ядерный генератор», могло бы в перспективе заменить такие массивные и крупные системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), как MIM-104 Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
В сентябре источник в Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.
В августе Агентство по ПРО, Агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска (СВ) США провели очередные тесты мобильного наземного комплекса THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, в ходе которого противоракеты запускались дистанционно (без непосредственного присутствия оператора на пусковой установке), что позволяет расширить возможности размещения пусковых установок и обороняемое пространство.
В мае американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты.
В апреле ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Последние новости
Умер Марк Захаров Умер Марк Захаров Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей Опровергнут запрет курения на балконах Опровергнут запрет курения на балконах
Комментарии
Армия , Оружие , Чарльз Браун , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение в Атлантике: МИД Украины сообщил о спасенных
Крушение в Атлантике: МИД Украины сообщил о спасенных27
Масштабная операция: хуситы пленили тысячи солдат
Масштабная операция: хуситы пленили тысячи солдат
В Атлантике пропало судно с украинцами
В Атлантике пропало судно с украинцами200
На Бочкареву завели уголовное дело
На Бочкареву завели уголовное дело27
Появились изображения прототипа нового iPhone
Появились изображения прототипа нового iPhone2
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
01:38
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
Шоу-бизнес
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
00:10
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
Армия Войска
Зеленский оскорбил немцев
08:06
Зеленский оскорбил немцев
В мире Украина
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
01:03
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
Общество
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
00:43
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Армия Войска
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
01:32
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
Армия Ближний Восток
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
00:58
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
Общество Катастрофы
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
00:26
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение