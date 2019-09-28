США захотели убрать MIM-104 Patriot и THAAD

Командующий Тихоокеанскими Военно-воздушными силами (ВВС) США генерал Чарльз Браун для защиты небольших американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе предложил использовать лазер, питающийся от компактного ядерного реактора, сообщает Аviation Week.

Согласно журналу, оружие направленной энергии, которое, «возможно, имеет небольшой ядерный генератор», могло бы в перспективе заменить такие массивные и крупные системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), как MIM-104 Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В сентябре источник в Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

В августе Агентство по ПРО, Агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска (СВ) США провели очередные тесты мобильного наземного комплекса THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, в ходе которого противоракеты запускались дистанционно (без непосредственного присутствия оператора на пусковой установке), что позволяет расширить возможности размещения пусковых установок и обороняемое пространство.

В мае американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты.

В апреле ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.