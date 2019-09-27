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В России появится онлайн-архив советских военнопленных 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
Фото: wikipedia.org
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные"​​​ в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Таким образом Российский государственный военный архив получит электронные копии документов примерно 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны, из них сделают поисковую базу данных онлайн, передает РИА Новости.
В банке данных можно будет найти информацию о жизненном пути и месте смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения.
В этом проекте кроме РГВА с российской стороны участвуют Министерство обороны РФ и корпорация "Элар", а с немецкой — Германский исторический институт в Москве, Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.
Оцифровкой документов и созданием базы данных будет заниматься корпорация "Элар".
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Армия , Войска , Другое , Министерство обороны , РИА Новости , Германия
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