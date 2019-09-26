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ВМФ России предрекли потерю океанского статуса 

Lenta.ru 1 час назад
ВМФ России предрекли потерю океанского статуса
Фото: РИА Новости
Военно-морской флот (ВМФ) России вследствие отсутствия должного финансирования теряет статус океанского, строя вместо крупных кораблей малые, тем самым превращаясь в прибрежную силу, пишет «Свободная Пресса».
«Однако деградировал не только флот, но и судостроительная промышленность, которая должна поддерживать в боеспособном состоянии уже имеющиеся корабли и строить новые», — утверждает издание, напоминая о чрезмерном затягивании строительства крупных кораблей, например, фрегате «Адмирал Горшков» проекта 22350 (заложен в 2006-м, вступил в строй в 2018-м), «Адмирал Касатонов» того же проекта (заложен в 2009-м, сегодня проходит ходовые испытания), большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» проекта 11711 (заложен в 2004-м, вступил в строй в 2018-м).
Согласно «Свободной Прессе», в России «странным образом существуют два флота — реальный и виртуальный».
«Виртуальный же флот продолжает бурно развиваться. Санкт-петербургские КБ [конструкторские бюро] и их филиалы с завидным постоянством предлагают все новые и новые проекты авианосцев и универсальных десантных кораблей. И они очень разнообразны, что называется, на любой вкус. И легкие, и тяжелые, и с паротурбинной силовой установкой, и с ядерным реактором, и с паровой катапультой, и с электромагнитной… И при этом утверждается, что стоить эти корабли будут совсем немного», — пишет издание.
В августе в The National Interest заявили, что ВМФ России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.
В июле в еженедельнике «Звезда» появилась публикация, где предлагалось создать подводный авианосец «с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность».
В октябре 2018 года неназванный представитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) сообщил ТАСС, что аванпроект российского легкого авианосца предполагает подводную часть в виде полукатамаран.
В сентябре того же года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» прототипом будущего универсального авиационного корабля. В том же месяце корабль попал в список семи худших вертолетоносцев и авианосцев мира по версии Business Insider.
В августе военный эксперт Павел Лузин показал, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны.
В мае блог navy_korabel обратил внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок (АПЛ).
В январе первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года эксперт заявил, что «уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик».
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Армия , Войска , Алексей Леонков , Иван Грен , Константин Сивков , Крыловский ГНЦ , Академия геополитических проблем , The National Interest , Журнал "Арсенал отечества" , ИТАР-ТАСС
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