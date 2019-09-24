Пентагон призвал Германию больше тратить на оборону

Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник призвал Германию увеличить расходы на оборону. Как сообщается на сайте Пентагона, соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне перед встречей с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"В эпоху конкуренции великих держав лидерство Германии имеет как никогда решающее значение. Речь о Германии, которая более сильна и подготовлена, чем когда-либо. И это, конечно, начинается с гораздо больших инвестиций в оборону. Мы считаем, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, находится в хорошем положении для того, чтобы делать инвестиции в укрепление потенциала альянса", — приводит слова Эспера пресс-служба американского оборонного ведомства.

В свою очередь, Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия "придерживается обязательств, взятых на себя в рамках НАТО, к примеру, когда речь идет о распределении финансового бремени, потенциале и поддержании боеготовности".