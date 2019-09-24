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Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Пентагон призвал Германию больше тратить на оборону
Фото: EPA
Министр обороны США Марк Эспер в понедельник призвал Германию увеличить расходы на оборону. Как сообщается на сайте Пентагона, соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне перед встречей с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"В эпоху конкуренции великих держав лидерство Германии имеет как никогда решающее значение. Речь о Германии, которая более сильна и подготовлена, чем когда-либо. И это, конечно, начинается с гораздо больших инвестиций в оборону. Мы считаем, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, находится в хорошем положении для того, чтобы делать инвестиции в укрепление потенциала альянса", — приводит слова Эспера пресс-служба американского оборонного ведомства.
При этом он добавил, что Германия вносит наибольший после США вклад в операции НАТО, являясь для Вашингтона важным союзником в различных регионах мира. "Это включает усилия в Афганистане, чтобы помочь правительству в борьбе с бессмысленным насилием со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Также это включает работу международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии", — пояснил глава Пентагона.
В свою очередь, Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия "придерживается обязательств, взятых на себя в рамках НАТО, к примеру, когда речь идет о распределении финансового бремени, потенциале и поддержании боеготовности".
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они якобы недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% ВВП.
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Комментарии2
Армия , В мире , Оружие , Война в Сирии , Марк Эспер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Талибан , Исламское государство , НАТО , Германия , США
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