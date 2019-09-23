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Россия передала Хорватии партию отремонтированных Ми-171Ш 

ТАСС 50 минут назад
Россия передала Хорватии отремонтированные Ми-171Ш
Фото: © Пресс-служба посольства России в Хорватии
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") отремонтировал десять хорватских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и передал технику заказчику. Торжественная церемония состоялась в понедельник на военном аэродроме Плесо недалеко от Загреба.
"В Хорватии в 1991 году был всего один вертолет Ми-8, а теперь их 24 (10 из них Ми-171Ш — прим. ТАСС)", — отметил заместитель председателя правительства, министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, добавив, что в рамках проведенных работ были отремонтированы все системы вертолетов и обновлены механизмы.
Со своей стороны присутствовавший на церемонии передачи посол РФ в Хорватии Анвар Азимов подчеркнул, что "все было произведено в срок". "Мы реалисты и прекрасно понимаем задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Хорватии как членом НАТО, — обратил он внимание. — В нашем сотрудничестве с республикой в сфере ВТС нет никакой политики, только желание быть полезными в интересах укрепления обороноспособности дружественной нам страны".
В надежности техники и качестве ремонта присутствующие смогли убедиться лично, совершив непродолжительный полет. "Все работает просто отлично", — отметил после посадки Крстичевич. "Даже лучше, чем на самолете", — заметил в свою очередь Азимов.
В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Мирко Шундов, главнокомандующий национальными военно-воздушными силами Мато Микич и заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

Качественный ремонт

Как отметил в беседе с корр. ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, российская сторона обеспечила качественный и соответствующий регламенту ремонт десяти хорватских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш.
"Это было мудрое решение [хорватской стороны обратиться к России], потому что те, кто должен был заниматься ремонтом, тот его и осуществлял, — обратил внимание Чечиков. — Участвовал и МВЗ им. М. Л. Миля, и 810 Авиаремонтный завод, мы привлекали и других соисполнителей". "То качество, которое должно было быть, мы уверенно обеспечили", — подчеркнул замглавы холдинга.
По словам Игоря Чечикова, "этот проект очень важный, поскольку это первый ремонт данного типа вертолета, ремонт выездной, а когда работы выездные, то только путем сбалансированности и синхронности деятельности партнеров можно достичь желаемого результата".
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель "Вертолетов России" констатировал, что "для сферы военно-технического сотрудничества [между Хорватией и РФ] это хороший проект".
"Для нас это показатель того, что вертолеты еще будут эксплуатироваться, что они востребованы, надежны", — заметил Чечиков. "Также является важным, что мы провели ремонт совместно с хорватскими коллегами", — добавил он.
По мнению собеседника, вопрос по возможным дальнейшим закупкам вертолетов из России "скорее лежит в политической плоскости". "Если говорить о технике и коммерческой стороне эксплуатации, то, конечно, им [Ми-171Ш] равных нет, как по стоимости, эффективности, так и по надежности, — отметил Чечиков. — Но у нас не всегда решения принимают на основе каких-то разумных аргументов, иногда тут могут политические аспекты превалировать. Будут ли покупать, это вопрос к политикам".

Ми-171Г в Хорватии

Поставка первых из 10 Ми-171Ш, приобретенных Хорватией в счет клиринговой задолженности бывшего СССР перед Югославией, была осуществлена в 2007 году. Тендер на проведение капремонта хорватской вертолетной техники российский холдинг выиграл в 2016 году.
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Комментарии
Армия , Игорь Чечиков , Анвар Азимов , Генштаб , Ростех , МВЗ им. М. Л. Миля , АО "Вертолеты России" , НАТО , ИТАР-ТАСС , Загреб , Хорватия
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