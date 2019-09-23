Минобороны РФ выделит 250 млн рублей на борьбу с утечками

Минобороны РФ выделит 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов

Минобороны РФ потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками в Сеть служебных документов, передает «Интрефакс». Согласно данным портала госзакупок, ведомство объявило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет". Согласно порталу, работы планируется завершить к 1 октября 2020 года.

Как отмечает «Интрефакс», в октябре 2018 года Минобороны РФ объявляло тендер на 485 млн рублей на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России" к интернету. Часть средств при этом выделялась на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor" — систему, которая предотвращает утечку конфиденциальных данных с целью защиты бизнеса от действий злоумышленников внутри компаний.