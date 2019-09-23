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Минобороны РФ выделит 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Минобороны РФ выделит 250 млн рублей на борьбу с утечками
Фото: Национальная Служба Новостей
Минобороны РФ потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками в Сеть служебных документов, передает «Интрефакс». Согласно данным портала госзакупок, ведомство объявило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет". Согласно порталу, работы планируется завершить к 1 октября 2020 года.
Как отмечает «Интрефакс», в октябре 2018 года Минобороны РФ объявляло тендер на 485 млн рублей на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России" к интернету. Часть средств при этом выделялась на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor" — систему, которая предотвращает утечку конфиденциальных данных с целью защиты бизнеса от действий злоумышленников внутри компаний.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН усомнился в реальности трат России на продукты интеллектуальной собственности.
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Комментарии
Армия , Константин Сивков , Министерство обороны
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