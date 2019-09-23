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General Dynamics представила новый лёгкий танк для армии США 

Популярная механика 1 час назад
General Dynamics представила новый лёгкий танк
Фото: General Dynamics
Бронемашина Griffin II стала вторым финалистом новой программы Mobile Protected Firepower (MPF), предусматривающей создание гусеничного танка массой не более 38 тонн с пушкой калибром 105 или 120 мм и активной защитой.
Griffin II базируется на основе прототипа Griffin I, который представляет собой шасси ASCOD 2 с модернизированной башней танка М1А2SEPv2 Abrams и новой 120-мм пушкой ХМ360. Масса Griffin II составляет предельные для проекта 38 тонн. Другие характеристики проекта пока не озвучены. Прототип Griffin II был впервые представлен публике на выставке Modern Day Marine-2019 в Куантико штат Вирджиния.
Напомним, другим финалистом проекта MPF стал разработанный ВАЕ Systems проект глубокой модернизации танка М8 Armored Gun Systems Buford, представленного в 1980-90-е годы. В рамках проекта MPF армия США намерена закупить как минимум 504 образца новой бронетехники.
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Армия , Оружие , США
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