Китай назвал С-500 самой лучшей в мире

Китай назвал российскую систему ПВО самой лучшей в мире

Китайская компания Sina сообщила, что отечественный зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» опережает по эффективности любую существующую в мире систему ПВО.

Известно, что российский ракетный комплекс способен поражать порядка 10 целей одновременно, включая летательные аппараты со скоростью пять километров в секунду, на расстоянии более 500 километров. Также С-500 может перехватывать ракеты баллистического вида и гиперзвуковые цели. Сообщается, что систему планируется оборудовать сильным радаром, который способен увеличить охват обнаружения до 150-200 километров.

Систему должны запустить в серийное производство уже в следующем году. Отмечается, что в ближайшие пять лет вывоз С-500 из страны будет ограничен, потому что модель С-400 все еще пользуется большой популярностью.