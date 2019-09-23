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Два турецких истребителя совершили полет в воздушном пространстве Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Истребители Турции полетали над Сирией
Фото: © AP Photo / Baz Ratner
Минобороны Турции сообщило, что два истребителя ВВС страны совершили в понедельник двухчасовой полет в воздушном пространстве Сирии на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции на сирийской территории к востоку от Евфрата.
"Два F-16 ВВС Турции сегодня с 10.00 до 12.00 осуществляли полет в воздушном пространстве Сирии на востоке от Евфрата в рамках операции "Непоколебимая решимость", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
В середине сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.
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Армия , Ближний Восток , Министерство обороны , ООН , Сирия , Турция
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