Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»

У боевых машин десанта, разбившихся на учениях «Центр-2019» во время десантирования из Ил-76, мог не сработать вытяжной парашют, вытаскивающий основные купола. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на главу исполкома Союза десантников России Валерия Юрьева.

Ранее в Минобороны рассказали, что 20 сентября во время массового десантирования военной техники ВДВ в Оренбургской области у двух боевых машин не сработали парашютные системы. Экипажей внутри машин не было, сами машины получили повреждения.

В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала неисправность парашютных систем.

Юрьев обратил внимание на характер повреждений и заявил, что сила удара была такой, как будто парашюты практически не наполнились.