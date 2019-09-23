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Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019» 

Рамблер 33 минуты назад
У боевых машин десанта, разбившихся на учениях «Центр-2019» во время десантирования из Ил-76, мог не сработать вытяжной парашют, вытаскивающий основные купола. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на главу исполкома Союза десантников России Валерия Юрьева.
Ранее в Минобороны рассказали, что 20 сентября во время массового десантирования военной техники ВДВ в Оренбургской области у двух боевых машин не сработали парашютные системы. Экипажей внутри машин не было, сами машины получили повреждения.
В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала неисправность парашютных систем.
Юрьев обратил внимание на характер повреждений и заявил, что сила удара была такой, как будто парашюты практически не наполнились.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
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