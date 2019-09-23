Россия создаст первый беспилотный истребитель

Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов поделился информацией о грядущих разработках в сфере отечественной авиационной промышленности. Сообщается, что в России ведется разработка шестого поколения истребителей.

Ключевой особенностью нового поколения является то, что базовом варианте истребитель планируется сделать беспилотным, с опциональной возможностью пилотирования.

”Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее”, — рассказал Сергей Хохлов.

На сегодняшний день отечественная авиационная промышленность изготавливает истребители пятого поколения Су-57. До конца 2019 года планируется пополнение первым серийным самолетом состава Воздушно-космических сил РФ. В рамках форума «Армия-2019» был подписан контракт на 76 подобных летающих аппаратов.