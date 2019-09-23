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Россия создаст первый беспилотный истребитель 

Ferra.ru + ещё 4 1 час назад
Россия создаст первый беспилотный истребитель
Фото: Ferra.ru
Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов поделился информацией о грядущих разработках в сфере отечественной авиационной промышленности. Сообщается, что в России ведется разработка шестого поколения истребителей.
Ключевой особенностью нового поколения является то, что базовом варианте истребитель планируется сделать беспилотным, с опциональной возможностью пилотирования.
”Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее”, — рассказал Сергей Хохлов.
На сегодняшний день отечественная авиационная промышленность изготавливает истребители пятого поколения Су-57. До конца 2019 года планируется пополнение первым серийным самолетом состава Воздушно-космических сил РФ. В рамках форума «Армия-2019» был подписан контракт на 76 подобных летающих аппаратов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Хохлов
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