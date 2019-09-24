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На Украине рассказали, что будут делать с техникой, оставленной в Крыму 

РИА Новости Крым + ещё 3 41 минуту назад
На Украине решили судьбу техники, оставленной в Крыму
Фото: Свободная пресса
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о том, какие у ведомства планы на технику, находящуюся сейчас на российском полуострове. По его словам, страна ведет переговоры по возвращению катеров, задержанных во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил он в интервью BBC News Украина.
"Технически да (ведутся переговоры, — ред.), но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", — заявил Андрей Загороднюк.
Он также отметил, что в "стратегии" Украина не рассчитывает на возврат техники, оставленной на полуострове в 2014 году, поскольку она в плачевном состоянии.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , Украина , Республика Крым , Республика Северная Осетия — Алания , Симферополь , Турция
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