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Появились фото рухнувших российских БМД 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Появились фото рухнувших российских БМД
Фото: warin4m/Instagram
В социальных сетях появились фотографии, на которых показаны, предположительно, разбившиеся под Оренбургом во время десантирования боевые машины десанта (БМД). Снимки опубликованы в сообществе во «ВКонтакте».
Судя по кадрам, одна из машин разбилась практически полностью, вторая сильно пострадала.
Ранее 22 сентября было опубликовано видео крушения БМД. На кадрах видно, как бронемашина вываливается из грузового самолета Ил-76 и у нее не раскрывается парашют.
Инцидент произошел 20 сентября во время учений «Центр-2019». В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, потому что в машинах не было экипажей.
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