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В Бурятии расчеты С-400 нанесли ракетные удары 

Российская Газета + ещё 2 27 минут назад
В Бурятии расчеты С-400 нанесли ракетные удары
Фото: Минобороны РФ
Зенитный ракетный полк Войск и сил на Северо-востоке России провел боевую стрельбу на полигоне "Телемба" в Бурятии.
В рамках тактического учения на полигоне были созданы максимально сложные условия. Имитировалось воздушное нападение противника.
"Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет, которыми поразили все назначенные цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Расчеты ЗРПК "Панцирь" также успешно выполнили задачи.
Всего к учениям привлекали более 150 военнослужащих.
Арбат районного значения
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Армия , Войска , Оружие , Республика Бурятия
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