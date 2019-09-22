Индия впервые проведет учения с США

Трамп заявил, что США и Индия проведут в ноябре военные учения

США и Индия в ноябре впервые проведут совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне перед американцами индийского происхождения. "У нас очень сильное сотрудничество в области безопасности. Поставки американских вооружений достигли $18 млрд за последнее десятилетие, намерены скоро заключить новые сделки", — сказал Трамп. "В США мы создали Космические силы. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу, — отметил он. — В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения". Глава Белого дома обратил внимание, что стороны также работают над тем, чтобы защитить население двух стран от "радикальных исламских террористов".

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