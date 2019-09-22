Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что США и Индия проведут в ноябре военные учения 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Индия впервые проведет учения с США
Фото: Reuters
США и Индия в ноябре впервые проведут совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне перед американцами индийского происхождения.
"У нас очень сильное сотрудничество в области безопасности. Поставки американских вооружений достигли $18 млрд за последнее десятилетие, намерены скоро заключить новые сделки", — сказал Трамп.
"В США мы создали Космические силы. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу, — отметил он. — В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения". Глава Белого дома обратил внимание, что стороны также работают над тем, чтобы защитить население двух стран от "радикальных исламских террористов".
Арбат районного значения
ТАСС: последние новости
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019" Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019" Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал" Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал"
Армия , Войска , США , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две БМД разбились при десантировании на учениях
Две БМД разбились при десантировании на учениях142
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского82
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа350
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»289
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю17
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение