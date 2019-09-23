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Кудрин назвал разумными расходы на оборону после слов Шойгу 

Rambler News Service + ещё 22 6 часов назад
Кудрин назвал разумными расходы на оборону после слов Шойгу
Фото: Свободная пресса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин изменил свое мнение относительно объемов расходов России на оборонный сектор, следует из его заявления в Twitter. «Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — написал Кудрин. Ранее глава Счетной палаты [выступил] (https://rns.online/economy/SHoigu-otvetil-na-slova-Kudrina-o-bolshih-rashodah-na-oboronu-2019-09-22/) с тезисом, что нынешний уровень расходов на оборону является «неподъемным бременем» для экономики России. На это заявление глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» ответил, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов». Военные расходы России по итогам 2018 года составили $61,4 млрд, что на 3,5% меньше, чем в 2017 году, подсчитали эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно их данным, Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с самыми высокими военными расходами, заняв в соответствующем списке шестое место.
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Комментарии1
Армия , Сергей Шойгу , Алексей Кудрин , Министерство обороны , Счетная палата , Московский комсомолец
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