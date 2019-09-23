Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР

На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель. В Народной милиции ДНР рассказали, что он был задержан карателями из батальона "Айдар" (запрещен в РФ ).

Боевики ограбили мужчину, угрожая ему оружием, передает РИА Новости. Они отняли у него деньги и ценности. Спасая свою жизнь, мирный житель попытался убежать, однако каратели выстрелили в него.

Раненый мужчина был замечен ополченцами ДНР, которые оказали ему первую помощь и отвезли в больницу.