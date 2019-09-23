Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР 

Вести.Ru + ещё 12 41 минуту назад
Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР
Фото: РИА Новости
На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель. В Народной милиции ДНР рассказали, что он был задержан карателями из батальона "Айдар" (запрещен в РФ).
Боевики ограбили мужчину, угрожая ему оружием, передает РИА Новости. Они отняли у него деньги и ценности. Спасая свою жизнь, мирный житель попытался убежать, однако каратели выстрелили в него.
Раненый мужчина был замечен ополченцами ДНР, которые оказали ему первую помощь и отвезли в больницу.
Представитель Народной милиции ДНР призвал наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факт ранения мирного жителя и наказать виновных боевиков "Айдара".
Арбат районного значения
Вести.Ru: последние новости
Сергей Шойгу: войны между Россией и Украиной не будет Сергей Шойгу: войны между Россией и Украиной не будет Шойгу считает, что отменять военный призыв - неправильно Шойгу считает, что отменять военный призыв - неправильно Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой
Армия , Войска , ОБСЕ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение российского БМД попало на видео
Крушение российского БМД попало на видео236
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского141
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа370
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»296
Убивший подругу студент шел в крови по улице
Убивший подругу студент шел в крови по улице18
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение