Минобороны опубликовало документы об освобождении Таллина

На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет.

В разделе представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, которые также принимали участие в освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Рассекреченные архивы свидетельствуют о том, что большой вклад внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге.

В военной сводке тех лет отмечается, что дивизия очистила весь западный берег Чудского озера и к вечеру 22 сентября 1944 года «была на подходе к городу Таллин».

Как писал News.ru, в Болгарии посоветовали России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. МИД страны заявил, что советская армия оставила им «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.

Такая позиция министерства вызвала недоумение в посольстве РФ в Болгарии. Дипломаты рассказали, что несколько обескуражены заявлением.