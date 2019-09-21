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Минобороны опубликовало документы об освобождении Таллина 

News.ru + ещё 10 57 минут назад
Минобороны опубликовало документы об освобождении Таллина
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
К 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России обнародовало рассекреченные документы.
На сайте ведомства открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них есть донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о преступлениях немецких оккупантов и газеты тех лет.
В разделе представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, которые также принимали участие в освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Рассекреченные архивы свидетельствуют о том, что большой вклад внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге.
В военной сводке тех лет отмечается, что дивизия очистила весь западный берег Чудского озера и к вечеру 22 сентября 1944 года «была на подходе к городу Таллин».
Как писал News.ru, в Болгарии посоветовали России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. МИД страны заявил, что советская армия оставила им «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие» и отсталость от других стран.
Такая позиция министерства вызвала недоумение в посольстве РФ в Болгарии. Дипломаты рассказали, что несколько обескуражены заявлением.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , МИД , Таллин , Эстония
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