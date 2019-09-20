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В США заявили о собственном бессилии перед гиперзвуковым оружием из РФ 

News.ru + ещё 2 1 час назад
В США признались в бессилии перед Россией
Фото: РИА Новости
Сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн выяснили, что на сегодняшний день в США не существует системы противоракетной обороны, которая могла бы дать отпор российскому гиперзвуковому оружию.
Эксперты считают, что Пентагон отдаёт предпочтение разработке наступательных вооружений, в то время как оборонительный потенциал не развивается. По их мнению, это происходит из-за того, что ударные системы обходятся дешевле. Кроме того, они проще в разработке.
Стремительно меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия, — поясняют эксперты в своей статье, которую опубликовал портал RealClearDefense.
Решить эту проблему может перераспределение средств Пентагона. Пока же программа США «страдает от перекосов».
Ранее News.ru сообщал, что доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Стало известно, что бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.
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Комментарии22
Армия , Оружие , Пентагон , НАТО , США
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