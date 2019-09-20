В США признались в бессилии перед Россией

В США заявили о собственном бессилии перед гиперзвуковым оружием из РФ

Сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн выяснили, что на сегодняшний день в США не существует системы противоракетной обороны, которая могла бы дать отпор российскому гиперзвуковому оружию.

Эксперты считают, что Пентагон отдаёт предпочтение разработке наступательных вооружений, в то время как оборонительный потенциал не развивается. По их мнению, это происходит из-за того, что ударные системы обходятся дешевле. Кроме того, они проще в разработке.

Стремительно меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия, — поясняют эксперты в своей статье, которую опубликовал портал RealClearDefense.

Решить эту проблему может перераспределение средств Пентагона. Пока же программа США «страдает от перекосов».