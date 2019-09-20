Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: США работают над созданием устойчивого ко всем видам антибиотиков биооружия 

ТАСС 25 минут назад
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
Фото: РИА Новости
Вашингтон экспериментирует с бактериями чумы для создания биологического оружия, устойчивого к антибиотикам. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с публикацией США развернутой версии доклада о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
Какое биологическое оружие разрабатывалось в СССР
"В частности, речь идет об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе зараженных насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, различного рода боеприпасов для легкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как указали в министерстве иностранных дел, подобные исследования проводятся в разных частях мира, в том числе, поблизости от российских границ, в частности в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии, где размещены американские военные.
В МИД РФ при этом отвергли содержащиеся в докладе обвинения в адрес России в нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
"Деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО", — указали в министерстве. Как добавили в дипведомстве, подобные заявления со стороны США имеют целью "отвлечь внимание международного сообщества от собственной неблаговидной деятельности в этой чувствительной сфере".
Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
ТАСС: последние новости
"Укроборонпром" предлагает продать недостроенный крейсер "Украина" "Укроборонпром" предлагает продать недостроенный крейсер "Украина" "Известия": военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан "Известия": военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан AP: Пентагон представит Трампу до конца дня варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ AP: Пентагон представит Трампу до конца дня варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ
Комментарии1
Армия , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию245
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов11
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина104
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии37
Украина продаст «Украину»
Украина продаст «Украину»16
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение