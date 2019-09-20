Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производитель назвал характеристики нового МиГ-35 

RT на русском 58 минут назад
Раскрыты характеристики нового МиГ-35
Фото: РИА Новости
В корпорации «МиГ» сообщили о подробных характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Об этом сообщает «Российская газета».
Уточняется, что предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.
Истребитель может уничтожать воздушные, наземные и надводные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения.
На самолёте имеется нашлемная система целеуказания. При этом новые двигатели с увеличенной тягой позволят ему осуществить дозаправку в небе.
Экипаж самолёта может состоять из одного или двух человек. Максимальный взлётный вес машины МиГ-35 составляет 24,5 тыс. кг, а максимальная внешняя нагрузка — 6,5 тонн. Он может развить скорость до 2 100 км/ч. При этом максимальная дальность полёта составляет 3000 км, а практический потолок — 16 км.
Истребитель способен нести управляемые и неуправляемые ракеты, корректируемые и обычные авиабомбы и бомбовые контейнеры. Также у самолёта есть автоматическая 30-миллиметровая пушка.
Ранее в России началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
RT на русском: последние новости
В Минобороны ответили на «план» США по преодолению ПВО Калининграда В Минобороны ответили на «план» США по преодолению ПВО Калининграда Путин прибыл на учения «Центр-2019» Путин прибыл на учения «Центр-2019» Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне
Комментарии
Армия , Оружие , МиГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию268
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой6
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов11
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина105
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии37
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение