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Украина продаст «Украину» 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Украина продаст «Украину»
Фото: РИА Новости
«Укроборонпром» рассматривает возможность продажи недостроенного крейсера «Украина», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного концерна.
Крейсер «Украина» простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус в интервью DW заявил, что у Украины нет потребности в таком большом крейсере, поэтому концерн рассматривает возможность его продажи.
Он также сообщил, что крейсер начали строить в 1970-х годах, поэтому он не способен эффективно выполнять задачи в современных условиях. Кроме того, он не годится для применения в Азовском и Черном морях.
Ракетный крейсер «Украина» достроен на 95%. В 1992 году он был спущен на воду, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. На его строительство и содержание было потрачено около 200 млн долларов.
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Армия , Оружие , Айварас Абромавичус , Укроборонпром , ИТАР-ТАСС
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