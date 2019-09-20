Украина продаст «Украину»

«Укроборонпром» рассматривает возможность продажи недостроенного крейсера «Украина», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного концерна.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус в интервью DW заявил, что у Украины нет потребности в таком большом крейсере, поэтому концерн рассматривает возможность его продажи.

Он также сообщил, что крейсер начали строить в 1970-х годах, поэтому он не способен эффективно выполнять задачи в современных условиях. Кроме того, он не годится для применения в Азовском и Черном морях.

Ракетный крейсер «Украина» достроен на 95%. В 1992 году он был спущен на воду, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода. На его строительство и содержание было потрачено около 200 млн долларов.