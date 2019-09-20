Новые правила призыва в армию назвали формальностью

Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью

Изменение правил призыва в армию не являются ужесточением, это просто решение формальных вопросов, считает известный военный эксперт Виктор Мураховский

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минобороны вновь ужесточило правила набора на срочную воинскую службу. По данным издания, в Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

"Это связано с формальными мерами, такими как вручение повестки. Ранее повестку направляли по месту регистрации. Сейчас можно будет ее вручать по месту фактического проживания. Никакого ужесточения в этом нет, просто решение формальных вопросов", — сказал РИА Новости Мураховский.

Он подчеркнул, что это не означает нехватку призывников.