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Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью 

РИА Новости 1 час назад
Новые правила призыва в армию назвали формальностью
Фото: ТАСС
Изменение правил призыва в армию не являются ужесточением, это просто решение формальных вопросов, считает известный военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минобороны вновь ужесточило правила набора на срочную воинскую службу. По данным издания, в Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
"Это связано с формальными мерами, такими как вручение повестки. Ранее повестку направляли по месту регистрации. Сейчас можно будет ее вручать по месту фактического проживания. Никакого ужесточения в этом нет, просто решение формальных вопросов", — сказал РИА Новости Мураховский.
Он подчеркнул, что это не означает нехватку призывников.
"Призывников хватает, тем более, в законодательстве предусмотрены преференции для отслуживших в армии людей при поступлении в вузы. Просто идет работа по совершенствованию законодательства в этой сфере", — пояснил эксперт.
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Комментарии
Армия , Войска , Виктор Мураховский , Министерство обороны , газета "Известия" , РИА Новости
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