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Трамп рассмотрит варианты «ответных действий» против Ирана из-за атаки дронов 

Rambler News Service + ещё 2 39 минут назад
Трамп подумает над ответными действиями против Ирана
Фото: Reuters
Пентагон представит президенту США Дональду Трампу множество вариантов ответа Ирану, которого США и Саудовская Аравия накануне обвинили в атаке дронами на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«На встрече в Белом доме президенту, помимо прочих вариантов ответа, будет представлен список потенциальных целей для воздушного удара по Ирану. Он также будет предупрежден о том, что военные действия против Исламской Республики могут перерасти в войну», — пишет агенство.
Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco произошли 14 сентября городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое.
18 сентября представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики в ходе пресс-конференции сообщил, что нападение на нефтяные объекты «не было совершено из Йемена, несмотря на все усилия Ирана, чтобы это так выглядело».
По его словам, атака проводилась с севера и, «несомненно, спонсировалась Ираном». В тот же день Трамп, который предпочитал не называть виновных до официальной версии Эр-Рияда, поручил Минфину США существенно расширить санкции против Ирана.
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Комментарии1
Армия , В мире , Войска , Дональд Трамп , Министерство обороны , Казначейство США , Пентагон , Иран , Саудовская Аравия , США
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