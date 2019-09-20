Трамп подумает над ответными действиями против Ирана

Трамп рассмотрит варианты «ответных действий» против Ирана из-за атаки дронов

«На встрече в Белом доме президенту, помимо прочих вариантов ответа, будет представлен список потенциальных целей для воздушного удара по Ирану. Он также будет предупрежден о том, что военные действия против Исламской Республики могут перерасти в войну», — пишет агенство.

Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco произошли 14 сентября городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое.

18 сентября представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики в ходе пресс-конференции сообщил, что нападение на нефтяные объекты «не было совершено из Йемена, несмотря на все усилия Ирана, чтобы это так выглядело».