Российский авиадвигатель ПД-14 вызвал ажиотаж

Российский авиадвигатель ПД-14 вызвал интерес во многих странах

Новейший российский авиационный двигатель ПД-14 вызывает интерес во многих станах, поскольку может стать достойным конкурентом зарубежным двигателям, заявил представитель "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех" ).

"Двигатель ПД-14 в октябре прошлого года получил сертификат типа Росавиации, это первый сертифицированный двигателей за последние 25 лет, созданный полностью в России, который мы разработали и производим с участием большинства предприятий ОДК", — отметил представитель ОДК в интервью РИА "Новости".

Интерес к ПД-14 в мире заметно вырос после получения сертификата типа, поскольку это означает возможность его применения на самолете МС-21. Двигатель востребован не только в Китае, но и в других странах, заинтересованных в том, чтобы использовать двигатели, которые не имеют американских компонентов и не подпадают под экспортные ограничения.

"Поскольку двигатель ПД-14 не уступает западным аналогам, конечно, и китайские партнеры, и российские клиенты, и другие страны стали интересоваться этими двигателями", — подчеркнул представитель ОДК.

На прошедшей в августе выставке МАКС-2019 "у нас были делегации из более чем 20 стран, которым мы представляли двигатель ПД-14. Это были делегации и из Азии, наши традиционные партнеры из стран Юго-Восточной Азии, страны Северной Африки и Ближнего Востока, страны Латинской Америки, интересуются двигателями, практически все страны", пояснил представитель компании.

"С китайскими партнерами мы, конечно, ведем постоянный диалог. Их интерес к сотрудничеству с нами вполне объясним. У нас есть большой опыт создания двигателей в самых разных направлениях — для боевой авиации, для гражданской и транспортной авиации, для морской и вертолетной техники, ракетной отрасли", — заявил собеседник агентства.

Двигатель ПД-14 разработан для самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Сейчас МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 начнут в 2020 г.