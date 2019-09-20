Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский авиадвигатель ПД-14 вызвал интерес во многих странах 

Вести Экономика + ещё 2 45 минут назад
Российский авиадвигатель ПД-14 вызвал ажиотаж
Фото: РИА Новости
Новейший российский авиационный двигатель ПД-14 вызывает интерес во многих станах, поскольку может стать достойным конкурентом зарубежным двигателям, заявил представитель "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех").
"Двигатель ПД-14 в октябре прошлого года получил сертификат типа Росавиации, это первый сертифицированный двигателей за последние 25 лет, созданный полностью в России, который мы разработали и производим с участием большинства предприятий ОДК", — отметил представитель ОДК в интервью РИА "Новости".
Интерес к ПД-14 в мире заметно вырос после получения сертификата типа, поскольку это означает возможность его применения на самолете МС-21. Двигатель востребован не только в Китае, но и в других странах, заинтересованных в том, чтобы использовать двигатели, которые не имеют американских компонентов и не подпадают под экспортные ограничения.
"Поскольку двигатель ПД-14 не уступает западным аналогам, конечно, и китайские партнеры, и российские клиенты, и другие страны стали интересоваться этими двигателями", — подчеркнул представитель ОДК.
На прошедшей в августе выставке МАКС-2019 "у нас были делегации из более чем 20 стран, которым мы представляли двигатель ПД-14. Это были делегации и из Азии, наши традиционные партнеры из стран Юго-Восточной Азии, страны Северной Африки и Ближнего Востока, страны Латинской Америки, интересуются двигателями, практически все страны", пояснил представитель компании.
"С китайскими партнерами мы, конечно, ведем постоянный диалог. Их интерес к сотрудничеству с нами вполне объясним. У нас есть большой опыт создания двигателей в самых разных направлениях — для боевой авиации, для гражданской и транспортной авиации, для морской и вертолетной техники, ракетной отрасли", — заявил собеседник агентства.
Двигатель ПД-14 разработан для самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. Сейчас МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 начнут в 2020 г.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Вести Экономика: последние новости
Минобороны: разрекламированные американские Patriot не готовы к отражению атак с воздуха и провалили тест в Саудовской Аравии Минобороны: разрекламированные американские Patriot не готовы к отражению атак с воздуха и провалили тест в Саудовской Аравии Хуситы пригрозили нанести новые удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии Хуситы пригрозили нанести новые удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии В Стамбуле пройдет зарубежная премьера лайнера МС-21 В Стамбуле пройдет зарубежная премьера лайнера МС-21
Комментарии
Армия , Оружие , Росавиация , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России4
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции33
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
ФСБ взялась за вернувшуюся из Сирии россиянку
ФСБ взялась за вернувшуюся из Сирии россиянку1
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение