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В Минобороны придумали новый способ борьбы с уклонистами 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы смогут призывать в армию не только по прописке, но и по месту фактического проживания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника в министерстве.
Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете. В действующей редакции этого документа сказано, что персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». Таким образом, к военкомату приписываются только те молодые люди, у которых есть постоянная или временная регистрация в районе ответственности военкомата.
Военные решили внести в документ уточнение: «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Выявлять «фактически проживающих» молодых людей военкомы планируют, собирая информацию от учебных заведений и предприятий.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
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