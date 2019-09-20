В Минобороны придумали новый способ борьбы с уклонистами

Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы смогут призывать в армию не только по прописке, но и по месту фактического проживания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника в министерстве.

Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете. В действующей редакции этого документа сказано, что персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». Таким образом, к военкомату приписываются только те молодые люди, у которых есть постоянная или временная регистрация в районе ответственности военкомата.

Военные решили внести в документ уточнение: «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Выявлять «фактически проживающих» молодых людей военкомы планируют, собирая информацию от учебных заведений и предприятий.