СМИ: в Красном море перехвачена заминированная лодка, запущенная хуситами

Аравийская коалиция перехватила и уничтожила в четверг в Красном море начиненную взрывчаткой лодку, запущенную из Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики.

"Военно-морские силы альянса засекла сегодня утром попытку хуситов совершить враждебный террористический акт на юге Красного моря, использовав управляемую дистанционно заминированную лодку, которая была запущена из провинции Ходейда, — указал он. — Цель, которая представляла угрозу региональной и международной безопасности, а также морским транспортным путям и мировой торговле, была уничтожена".

По словам полковника, командование объединенными коалиционными силами продолжает принимать "жесткие сдерживающие меры" против мятежников, систематически "нейтрализуя и ликвидируя их потенциалы, угрожающие региональной и международной безопасности".

В минувшую субботу хуситы атаковали при помощи беспилотников два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Нападения серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, всколыхнув мировые рынки. В среду аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде представил фрагменты использовавшихся в них беспилотников и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем, он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена. В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией, которая, по их данным, была проведена при помощи новых усовершенствованных дронов.