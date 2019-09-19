Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Северного флота выполнили боевые стрельбы во время шторма на учениях в Арктике 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Северный флот выполнил стрельбы во время шторма
Фото: РИА Новости
Корабли Северного флота отразили нападение условного противника на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Учения проходили в штормовых условиях, говорится в сообщении флота, распространенном в четверг.
"Экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога" отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений", — говорится в сообщении.
Учения проходили во время шторма, волнение моря достигало 4-х баллов, отметили в пресс-службе.
На флоте уточнили, что для отражения атаки использовались зенитные ракетные комплексы "Кинжал", артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельные малокалиберные комплексы АК-630.
В то же время большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" выполнил стрельбу глубинными бомбами по условному подводному противнику. Также экипаж корабля поставил пассивные и активные помехи, используя комплексы радиоэлектронной борьбы, рассказали на флоте.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
ТАСС: последние новости
Помпео уверен, что тема атак на саудовские нефтяные объекты будет поднята в СБ ООН Помпео уверен, что тема атак на саудовские нефтяные объекты будет поднята в СБ ООН Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией В ВМС США признали подлинность трех видеозаписей неопознанных летающих объектов В ВМС США признали подлинность трех видеозаписей неопознанных летающих объектов
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер актер Сергей Афанасьев
Умер актер Сергей Афанасьев
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс1
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности52
Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Заворотнюк готовят к удалению опухоли13
Появилось видео расстрела полицейского в Москве
Появилось видео расстрела полицейского в Москве25
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение