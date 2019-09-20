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Путин и Жээнбеков на полигоне Донгуз наблюдают за активной фазой учений «Центр-2019» 

ТАСС + ещё 34 2 часа назад
Путин и Жээнбеков наблюдают за учениями «Центр-2019»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области.
Вместе с главами государств в командно-наблюдательном пункте на полигоне Донгуз находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев, а также руководители делегаций, в том числе — министры обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе маневров на полигоне Донгуз воинские формирования Вооруженных сил России при поддержке воинских контингентов из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отрабатывают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику. От России в этих действиях принимают участие группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, авиация, соединения сухопутных войск, ВДВ, специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, РХБЗ, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов. В основном этапе "Центр-2019" участвуют также более 2 тыс. иностранных военнослужащих, в том числе мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения ВДВ, Сухопутных войск. Также в учении будут задействованы 28 самолетов и вертолетов Китая.
Согласно сценарию маневров, во время начального этапа мотострелки сорвут наступление условного противника путем вовлечения его в "огневой мешок". В ходе следующего эпизода двумя ракетами "Искандер-М" будут нанесены удары по передовым командным пунктам, позициям артиллерии и вторым эшелонам условного противника. В свою очередь средства ПВО отразят зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", ПЗРК "Игла" удары крылатых ракет и ударных беспилотников. Параллельно прорвавшиеся бандгруппы будут блокированы подразделениями ВС Таджикистана и Узбекистана.
На следующем этапе будет задействован оперативный и тактический десант, в задачи которого войдет захват и удержание рубежа, а затем начнется наступление на обороняющегося условного противника. В завершение эпизода учений подразделения тылового и технического обеспечения осуществят подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
В основу выполнения учебно-боевых задач на учениях будет положен опыт боевых действий в Сирии и апробированные в ходе боевой подготовки способы действий соединений с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

"Центр-2019"

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Юнусбек Евкуров , Иван Бувальцев , Александр Лапин , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Генштаб , ШОС , Кыргызстан , Оренбургская Область
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